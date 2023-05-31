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【證監監管】證監警方聯合行動拘非法沽空投資者　「即日鮮」非法獲利逾1000萬元　

股市 17:49 2023/05/31

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【證監監管】證監警方聯合行動拘非法沽空投資者　「即日鮮」非法獲利逾1000萬元　

證監會與警務處商業罪案調查科聯合行動，拘捕一名以香港為據點且涉嫌從事非法賣空及欺詐活動的人士。證監會指，該人士涉嫌誤導兩家經紀行執行多項與4家香港上市公司股份有關的非法賣空指示，在6個交易日內進行沽空，以總額1770萬元沽出相關股份，並在相同交易日以較低價格回購相數量股份，非法獲利1050萬元。

該人士利用揑造交易結單，以顯示持有上述4家上市公司的股份，但事實上他並無持有。

證監會未有披露所涉的4家上市公司名稱，僅指3家屬主板上市公司、1家是GEM上市公司，也未有公布犯案日期，相關調查仍在進行中。

該名人士同時因涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」而在聯合行動中被警方拘捕。

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