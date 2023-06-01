新加坡航空7月起 為經濟艙乘客提供免費WiFi服務

新加坡航空（Singapore Airlines）周三（31日）宣布，7月起會為乘坐優選經濟艙及經濟艙的旅客，免費提供無限WiFi服務。

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新航目前為乘坐套房、頭等艙和商務艙乘客，提供免費無限Wi-Fi服務。乘客如為PPS俱樂部會員或附屬卡持有人，乘坐任何等級艙位均可享同等待遇。

至於優選經濟艙和經濟艙乘客，如免費註冊成為新航獎勵計劃KrisFlyer的會員，就可分別享用3小時及2小時的免費WiFi服務。

新航7月起為優選經濟艙及經濟艙乘客提供同等待遇，但乘客必須為KrisFlyer會員。

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該公司發言人形容，新航將為首間向所有艙位及幾乎整條機隊的乘客，提供免費無限WiFi服務的航空公司。

截至本月初，新航現役機隊共有136架客機。其中95%客機配備WiFi服務，餘下7架波音 737-800客機屬該公司最舊的飛機型號，不支援WiFi服務，料於未來幾年退役。

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責任編輯：鄭錦玲