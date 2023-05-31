【大行報告】 大華繼顯﹕內地樓市銷售放緩 民營內房流動性憂慮或重燃

大華繼顯最新研究報告指，內地房地產銷售進一步放緩，66個城市平均每周新屋銷售較截至4月23日止平均每周新屋銷售下跌16.4%，其中10大城市二手房平均每周銷售量按月跌22.6%。該行憂慮，萬達難於年底前完成珠海萬達商管上市，而珠海萬達商管上市失敗可能促使民企融資渠道收緊。

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報告估計，萬達今年底面臨最高667億元人民幣債務，當中近60%是珠海萬達商管上市一旦失敗而有機會引致的回購義務或提前還款影響。該行指，珠海萬達商管上市失敗不僅給萬達帶來資金缺口，也可能推高民企流動性風險，因此維持對內房行業「與大市同步」評級。

該行料，碧桂園（02007）、雅居樂（03383）及新城發展（01030）下半年有大量債券到期，而龍湖集團（00960）及中駿集團（01966）流動性較佳。該行認為，華潤置地（01109）和中海外（00688）仍是行業首選，目標價分別為47.48元和27.14元，評級均為「買入」。

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記者：郭秀慧