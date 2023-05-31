  • 32°C
香港時間 : 2023531日 (週三) 17:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【AI助手】美國運通AE引入AI員工　批核信貸額度+分析客戶財務狀況

科技 17:25 2023/05/31

分享：

分享：

人工智能（AI）的風潮持續延燒，各行各業都開始引入AI來提升工作效率。支付公司美國運通（American Express）近日宣布，將引入AI技術來改善業務流程，包括使用AI來協助批准信用卡申請、信貸額度及完成信用評級等工作。但美國運通就強調，不會推出自家大型語言模型（LLM），而是直接採用合作夥伴的成熟模型。

【Microsoft AI】Microsoft Teams增智能回顧功能　AI整理重點兼提出方案

【Nvidia AI狂潮】GPU對AI發展有何重要？　Nvidia CEO黃仁勳：長遠助企業慳成本　效能提升1,000倍

外媒《Venturebeat》報道提到，美國運通將會利用AI技術，用作驗證交易、批准信貸額度、分析及預測客戶財務狀況等多個領域。而基於成本等多方面因素的考量，美國運通數碼實驗室高級副總裁Luke Gebb就表示，不會推出自家LLM，而是使用合作夥伴的LLM。

Gebb又指，相信引入AI可加速用戶申辦信用卡的時間流程，但要如何確保安全與正確性，還有待進一步評估。

惟目前美國運通未有透露，將於哪家AI開發商開展合作，但事實上，早前美國運通曾在報告中表明，他們正與微軟（Microsoft）合作開發基於雲計算的AI技術。Venturebeat預計，美國運通或有可能與微軟重金投資的ChatGPT合作，但目前還有待進一步確認。

【AI取代人類？】10%工作可由AI完成　白領、高薪人士易被取代

責任編輯：曾曉汶

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】建華投資冷凍物流 強調自動化無縫直入凍倉
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【Twitter功能】Twitter新功能為誤導照片加備註　打擊AI生成假相
今日
【Twitter功能】Twitter新功能為誤導照片加備註　打擊AI生成假相
【AI爭議】350名AI企業領袖及專家聯署警告　AI威脅人類存亡
今日
【AI爭議】350名AI企業領袖及專家聯署警告　AI威脅人類存亡
【AI大戰】Naver望進軍阿拉伯巿場　提供地區化AI系統
2023/05/30
【AI大戰】Naver望進軍阿拉伯巿場　提供地區化AI系統
【AI編程】Nvidia CEO：AI能做以前不可能的事　所有人能當編程人員
2023/05/30
【AI編程】Nvidia CEO：AI能做以前不可能的事　所有人能當編程人員

你可能感興趣

【Twitter功能】Twitter新功能為誤導照片加備註　打擊AI生成假相
今日 11:30
【Twitter功能】Twitter新功能為誤導照片加備註　打擊AI生成假相
【AI爭議】350名AI企業領袖及專家聯署警告　AI威脅人類存亡
今日 10:21
【AI爭議】350名AI企業領袖及專家聯署警告　AI威脅人類存亡
【AI大戰】Naver望進軍阿拉伯巿場　提供地區化AI系統
14:36 2023/05/30
【AI大戰】Naver望進軍阿拉伯巿場　提供地區化AI系統
人工智能 廣告 電子支付 手機Apps 可持續發展 移動裝置 科技產品 科技戰 雲端 網絡保安

下一篇文章

【資料外洩】豐田汽車雲端設置錯誤　洩露亞洲及大洋洲部分國家客戶數據
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Nvidia AI狂潮】GPU對AI發展有何重要？　Nvidia CEO黃仁勳：長遠助企業慳成本　效能提升1,000倍
【Nvidia AI狂潮】GPU對AI發展有何重要？　Nvidia CEO黃仁勳：長遠助企業慳成本　效能提升1,000倍
【小米手環】小米手環8即將登港　增10個跑步課程
【小米手環】小米手環8即將登港　增10個跑步課程
【AI編程】Nvidia CEO：AI能做以前不可能的事　所有人能當編程人員
【AI編程】Nvidia CEO：AI能做以前不可能的事　所有人能當編程人員
【小米新機】Redmi Note 12 Pro+ 5G售2,999元　搭載旗艦級數2億像素感應器
【小米新機】Redmi Note 12 Pro+ 5G售2,999元　搭載旗艦級數2億像素感應器
【AI爭議】350名AI企業領袖及專家聯署警告　AI威脅人類存亡
【AI爭議】350名AI企業領袖及專家聯署警告　AI威脅人類存亡
【AI大戰】Naver望進軍阿拉伯巿場　提供地區化AI系統
【AI大戰】Naver望進軍阿拉伯巿場　提供地區化AI系統
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款