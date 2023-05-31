【AI助手】美國運通AE引入AI員工　批核信貸額度+分析客戶財務狀況

人工智能（AI）的風潮持續延燒，各行各業都開始引入AI來提升工作效率。支付公司美國運通（American Express）近日宣布，將引入AI技術來改善業務流程，包括使用AI來協助批准信用卡申請、信貸額度及完成信用評級等工作。但美國運通就強調，不會推出自家大型語言模型（LLM），而是直接採用合作夥伴的成熟模型。

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外媒《Venturebeat》報道提到，美國運通將會利用AI技術，用作驗證交易、批准信貸額度、分析及預測客戶財務狀況等多個領域。而基於成本等多方面因素的考量，美國運通數碼實驗室高級副總裁Luke Gebb就表示，不會推出自家LLM，而是使用合作夥伴的LLM。

Gebb又指，相信引入AI可加速用戶申辦信用卡的時間流程，但要如何確保安全與正確性，還有待進一步評估。

惟目前美國運通未有透露，將於哪家AI開發商開展合作，但事實上，早前美國運通曾在報告中表明，他們正與微軟（Microsoft）合作開發基於雲計算的AI技術。Venturebeat預計，美國運通或有可能與微軟重金投資的ChatGPT合作，但目前還有待進一步確認。

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責任編輯：曾曉汶

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