百度投資10億元人民幣 設立AI初創企業風險投資基金

中國巨頭百度公司（9988）周三（31日）表示，將設立一個10億元人民幣（1.45億美元）的風險投資基金，以支持專注於人工智能應用所產生的內容的初創企業。

百度將發起一個競賽，讓開發者在其ERNIE大型語言模型（LLM）的基礎上建立應用程序，或將該模型整合到他們

的現有產品中。

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在由Mircosoft支持的OpenAI發布AI聊天機器人ChatGPT取得巨大成功後，中國科技公司爭相推出自己的語言模型（LLMs）。本周一份報告顯示，自2020年以來，中國已有近80家機構發布了自己的LLMs，今年發布的數量略微超過了美國。

3月份，百度推出了自己的AI驅動LLM「Ernie Bot」。針對LLM的激增，中國於4月份發布了有關生成式人工智能使用的草案法規。

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但市場預期人民幣貶值空間不大。專家估計，隨着聯儲局加息預期落地，第二季末人民幣滙率有望進入穩定區間。德國商業銀行指出，美元近期走強之際，市場向上修正了對息口的預期，但這種情況不太可能持續下去。

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責任編輯：張瑋婷