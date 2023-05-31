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【滙豐HSBC】滙豐加大新經濟信貸基金額至30億美元　首設「創投債務融資」仿效VC？

新經濟追蹤 17:22 2023/05/31

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【滙豐HSBC】滙豐加大新經濟信貸基金額至30億美元　首設「創投債務融資」仿VC？

HSBC滙豐 （00005） 公布，擴大專為香港和內地初創和科技企業而設的信貸基金規模，由原有的18億美元增至30億美元 （約235億港元），並且引入創投債務融資。滙豐表示該行與企業設計專屬融資方案時，除了繳付傳統貸款利息，也可以加入認股權證，待公司日後上市時滙豐可從中獲得回報。

滙豐工商金融總經理兼香港及澳門主管方嘯表示，歐美近3至4年漸出現類似的融資方案，滙豐在當地也有提供相關選項，今次則是首次在亞洲引入創投債務融資方案，並且已批出首宗試驗融資。

與創投基金（venture capital）相比，方嘯稱，滙豐從創投債務融資方案所獲得回報雖然視乎企業能否上市，但整體仍然屬於貸款融資，「上不到市就賺少些」，滙豐會逐一審視企業是否合適使用該融資方式，一般而言，該行傾向參與爭取兩至三年內上市、處B輪融資的公司。

方嘯預期，創投債務融資不會是整項新經濟信貸計劃的主流選項。

滙豐表示，2019年起成立兩項專項信貸基金計劃，總額共18億美元，專門為粵港澳大灣區內的科技及醫療產業初創企業提供融資支持，最新將兩項信貸基金升級為「滙豐新經濟信貸基金」，並擴大支持企業範圍至氣候科技、新型工業和消費企業。

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記者：麥德銘

 

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