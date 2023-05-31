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馬鞍山薈朗開放式單位　以「意頭價」380萬獲承接

股樓投資 18:11 2023/05/31

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美聯物業陳少鴻表示，一手市場百花齊放，部分向隅客回流二手市場尋覓「筍盤」，其中馬鞍山薈朗2座極高層A1室，實用面積約229方呎，屬開放式設計，間隔方正實用。據悉，單位早前以388萬元放售，獲用家議價8萬元，以「意頭價」380萬元承接，折合實用呎價約16,594元。

原業主於2016年9月以322.7萬元購入上述物業，持貨約7年，帳面獲利57.3萬元，或升值近18%。

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撰文 : 蔡子俊

薈朗 馬鞍山 美聯物業 二手市場

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