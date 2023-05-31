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「女版喬布斯」正式入獄 監禁逾11年 時薪不足10港元

環球社會熱點 18:02 2023/05/31

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醫療科技公司Theranos欺詐案震驚全球，創辦人霍姆斯（Elizabeth Holmes）去年底已被判監逾11年。但由於霍姆斯當時懷有身孕，所以獲准今年才開始服刑。霍姆斯周二（30日）正式到美國德州監獄報道，開始服刑。

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現年39歲的霍姆斯今年5月中時，遭法官駁回上述期間繼續保釋外出的要求，命令她月底需開始服刑。她於去年被裁定4項欺詐罪成立，需入獄135個月，即11年3個月。美國聯邦監獄局（Federal Bureau of Prisons）亦證實，霍姆斯已經入獄，但以私隱為由拒絕透露更多詳情。

霍姆斯於德州布賴恩（Bryan）聯邦監獄服刑，監獄關押500至700名囚犯，多數為干犯「白領罪」（white-collar offence）、低級別毒品交易罪的犯人。律師團隊曾以需照顧年僅2歲及3個月的子女為由，爭取令她免於監獄服刑。但據報監獄設有供囚犯舉辦聚會和兒童玩樂的設施，官方指引亦指，霍姆斯可母乳餵養嬰兒。

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據悉囚犯會進行集體勞動，但時薪僅介乎0.12至1.15美元（約1至9港元），當中大部分會用於支付法庭規定的賠償金。美國法院本月裁定，霍姆斯和其前男友兼Theranos聯合創辦人Ramesh "Sunny" Balwani需向一眾受害人，賠償4.52億美元（約35億港元）。Ramesh Balwani亦已在加州開始服刑，其刑期更長達13年。

Theranos價值曾高達90億美元（約702億港元），聲稱能透過採集幾滴血液，就能檢測出糖尿病等疾病，霍姆斯更因此獲得「女版喬布斯」稱號。公司一度獲得眾多名人投資，包括傳媒大亨梅鐸（Rupert Murdoch）等，其後被證實為詐騙，Theranos於2018年倒閉。

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責任編輯：李俊儀

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