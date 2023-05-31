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【新世界系】新創建在內地發行首筆熊貓債券　第一期本金額15億元人民幣、年息3.9厘

股市 17:09 2023/05/31

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【新世界系】新創建在內地發行首筆熊貓債券　第一期本金額15億元人民幣、年息3.9厘

新創建集團 （00659） 公佈，周一（5月29日）在中國銀行間債券市場發行首筆在岸人民幣中期票據（熊貓債券），為中國人民銀行、國家外匯管理局在2022年12月發佈熊貓債券新規後，首單港資企業於內地發行的熊貓債券，亦是首家香港綜合企業在內地發行熊貓債券。

新創建是次發行的熊貓債券，第一期本金金額15億元人民幣，年利率3.9厘，年期三年，總金額將不多於人民幣50億元；交易所得款項將用於償還集團的銀行借款。

新創建執行董事兼首席營運總監何智恒表示，集團首次成功發行熊貓債券，印證集團與內地市場的聯繫更進一步，並為港資企業在內地債券市場進行直接融資發揮示範作用。首席財務總監林戰指，交易為集團提供一個低成本及新的融資渠道，同時優化資本結構，並減低人民幣的匯兌風險，與本集團的人民幣資產形成自然的對沖。

【ET財智Talk】環球股市升幅達1-2成 哪些股票市場最有潛力？哪些板塊將持續跑贏？安柏環球雷志海分析部署策略

相關文章：【業績｜新世界系】新創建純利跌26.6%　中期息維持0.3元　首期熊貓債最早於三月底發行（第二版）

相關文章：【新創建659】新創建收購蘇州工業園區一項物流物業90%股權

編輯：陳韻妍

港股 中國人民銀行 新世界 新創建集團（00659） 債券 銀行 中國
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