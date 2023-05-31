▲ 【新世界系】新創建在內地發行首筆熊貓債券 第一期本金額15億元人民幣、年息3.9厘

新創建集團 （00659） 公佈，周一（5月29日）在中國銀行間債券市場發行首筆在岸人民幣中期票據（熊貓債券），為中國人民銀行、國家外匯管理局在2022年12月發佈熊貓債券新規後，首單港資企業於內地發行的熊貓債券，亦是首家香港綜合企業在內地發行熊貓債券。

新創建是次發行的熊貓債券，第一期本金金額15億元人民幣，年利率3.9厘，年期三年，總金額將不多於人民幣50億元；交易所得款項將用於償還集團的銀行借款。

新創建執行董事兼首席營運總監何智恒表示，集團首次成功發行熊貓債券，印證集團與內地市場的聯繫更進一步，並為港資企業在內地債券市場進行直接融資發揮示範作用。首席財務總監林戰指，交易為集團提供一個低成本及新的融資渠道，同時優化資本結構，並減低人民幣的匯兌風險，與本集團的人民幣資產形成自然的對沖。

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編輯：陳韻妍