【保險數據】首季內地客來港新單保費增27倍　恢復至疫情前75%

▲ 首季內地客來港新單保費增27倍 恢復至疫情前75%

保監局公布2023年首季香港保險業的臨時統計數字，期內毛保費總額達1,472億港元，按年下跌7%。在長期業務上，內地訪客新造業務保費按年上升26.86倍至96億元，相等於個人業務總額20.5%，相比2019年首季的128億元（26.4%）。保監局解釋，主要由於跨境人流恢復正常釋放了壓抑多時的需求，加上去年同期基數較低。

保監局表示，首季長期業務（不包括退休計劃業務）新造保單保費按年升10.7%至470億元。當中，個人人壽及年金的非投資相連業務新造保單保費升15.2%至435億元，而投資相連業務新造保單保費跌25.2%至34億元。

首季長期有效業務的保費收入總額則為1266億元，按年跌8.9%。當中，個人人壽及年金（非投資相連）業務，其保費收入按年跌3.2%至1,097億元；個人人壽及年金（投資相連）業務，其保費收入按年跌18%至65億元；退休計劃業務供款按年跌47.6%至83億元。

一般保險業務方面，保監局公布，首季一般保險業務的毛保費按年增6.9%至207億元，淨保費按年增4.1%至125億元，已償付申索毛額則跌4.7%至75億元，整體承保利潤由10.63億元下降至5.13億元。

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記者：伍鍵文