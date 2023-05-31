  • 32°C
香港時間 : 2023531日 (週三) 18:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【保險數據】首季內地客來港新單保費增27倍　恢復至疫情前75%

股市 17:35 2023/05/31

分享：

分享：

首季內地客來港新單保費增27倍　恢復至疫情前75%

保監局公布2023年首季香港保險業的臨時統計數字，期內毛保費總額達1,472億港元，按年下跌7%。在長期業務上，內地訪客新造業務保費按年上升26.86倍至96億元，相等於個人業務總額20.5%，相比2019年首季的128億元（26.4%）。保監局解釋，主要由於跨境人流恢復正常釋放了壓抑多時的需求，加上去年同期基數較低。

保監局表示，首季長期業務（不包括退休計劃業務）新造保單保費按年升10.7%至470億元。當中，個人人壽及年金的非投資相連業務新造保單保費升15.2%至435億元，而投資相連業務新造保單保費跌25.2%至34億元。

首季長期有效業務的保費收入總額則為1266億元，按年跌8.9%。當中，個人人壽及年金（非投資相連）業務，其保費收入按年跌3.2%至1,097億元；個人人壽及年金（投資相連）業務，其保費收入按年跌18%至65億元；退休計劃業務供款按年跌47.6%至83億元。

一般保險業務方面，保監局公布，首季一般保險業務的毛保費按年增6.9%至207億元，淨保費按年增4.1%至125億元，已償付申索毛額則跌4.7%至75億元，整體承保利潤由10.63億元下降至5.13億元。

【ET財智Talk】環球股市升幅達1-2成 哪些股票市場最有潛力？哪些板塊將持續跑贏？安柏環球雷志海分析部署策略

ET財智Talk
【ET財智Talk】環球股市升幅達1-2成 哪些股票市場最有潛力？哪些板塊將持續跑贏？安柏環球雷志海分析部署策略　

相關文章：

【香港保險業】保監局：2022年內地客赴港簽單額增兩倍　佔比僅1.5%

【ChatGPT】保監局：保險公司倘決定保險流程用聊天機械人　須評估風險、推出前做測試

【香港保險業】保監局臨時便利措施本月底後取消　設一個月過渡期安排復常

記者：伍鍵文

港股 年金 毛保費 保利 延期年金 保險公司
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【新股IPO】巨星傳奇6683、科笛2487首日招股　兩孖展暫未足額認購

下一篇文章

【滙豐HSBC】滙豐加大新經濟信貸基金額至30億美元　首設「創投債務融資」仿效VC？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【日圓走勢】日圓反彈至139.8　日本政府及央行周二傍晚緊急開會緊盯滙價對經濟影響
【日圓走勢】日圓反彈至139.8　日本政府及央行周二傍晚緊急開會緊盯滙價對經濟影響
【美股期貨】觀望債限投票結果　道指期貨跌97點、納指期貨跌0.1%（不斷更新）
【美股期貨】觀望債限投票結果　道指期貨跌97點、納指期貨跌0.1%（不斷更新）
【債務上限】法案通過規則委員會　眾議院將於香港時間周四朝8時半作最終投票　一文看清最新進展（不斷更新）
【債務上限】法案通過規則委員會　眾議院將於香港時間周四朝8時半作最終投票　一文看清最新進展（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跳水238點　阿里美股低港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跳水238點　阿里美股低港2%（不斷更新）
【港股市況】MSCI季檢生效成交1710億　阿里U盤嘜高恒指僅跌361點（不斷更新）
【港股市況】MSCI季檢生效成交1710億　阿里U盤嘜高恒指僅跌361點（不斷更新）
【領展823業績】領展跌3.8%　全年分派減少10%至274.31仙、現價股息率約6厘　財務成本大增75%
【領展823業績】領展跌3.8%　全年分派減少10%至274.31仙、現價股息率約6厘　財務成本大增75%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款