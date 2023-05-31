【大行報告】 華住集團扭虧為盈 惟大和擔憂商務旅遊前景 削目標價近15%

華住集團（01179）首季業績表現明顯好於同業，收入按年增加67.1%，更轉虧為盈，賺9.9億元人民幣，去年同期為虧損6.3億元人民幣。惟大和擔憂商務旅遊前景，因此下調華住目標價14.9%，由47元降至40元，拖累股價一度跌4.7%，低見28.6元，收報29.15元，跌2.8%。

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根據華住公布的數據，首季綜合房價為277元（人民幣，下同），按年增23.9%；入住率為75.6%，按年增加16.4個百分點，平均可出租客房收入為210元，按年增加58.3%。期內，旗下Legacy-Huazhu業務收入按年增58%，平均收入恢復至2019年1.2倍。

大和認為，在經濟疲軟的情況下，商務旅遊需求可能需要到2024年才能全面復甦。然而，休閒旅遊需求在低綫城市及旅遊景點表現強勁，預期將支持華住今年的收入增長，而華住管理層維持今年收入增長指引為按年升42%至46%。針對華住集團的業績表現，大和將華住2023至2025年非通用會計準則EBITDA預測下調1%至3%，並將其目標價由47元下調至40元，但仍維持「買入」投資評級。

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記者：郭秀慧