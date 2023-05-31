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【儲局官員】梅斯特：除非市場出現劇烈波動　否則沒有理由暫停加息

股市 16:53 2023/05/31

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美國聯儲局將於下月中旬進行今年第四次議息會議，市場在5月初仍普遍預期6月會暫停加息，但現時風向已明顯轉變。克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特（Loretta Mester）接受外媒訪問時表示，現階段沒有令人信服的理由要暫停加息，特別是在美國總統拜登與眾議院院長上周末在債務上限問題達成協議之後。

梅斯特不認同在加息前需要有經濟數據提供進一步證據的觀點。她坦言在明顯有必要收緊貨幣政策的情況下，不加息的唯一理由是市場出現劇烈波動或遭到其他一些衝擊。

她認為看到更多理由要提高利率，不需要等待更多證據去決定採取那種行動，然後才會暫停加息，直至對經濟走勢的看法變得更加明朗。又補充，上周末達成債務上限協議，消除了經濟的一個很大不確定性。

梅斯特今年在聯邦公開市場委員會（ FOMC）沒有投票權。

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編輯：葉志偉

美股 貨幣政策 經濟 加息 美國 議息 美國聯儲局
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