  • 32°C
香港時間 : 2023531日 (週三) 17:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【慈善活動】長江集團周六第18度啟動「長江捐款熱線」　為公益金籌款

Hot Talk 16:51 2023/05/31

分享：

分享：

【慈善活動】長江集團周六第18度啟動「長江捐款熱線」　為公益金籌款

長江集團多年來以「長江捐款熱線」配對捐助公益金的年度電視籌款節目，過去兩年長江集團聯同李嘉誠基金會為「公益金及時抗疫基金」籌款，創下「長江捐款熱線」歷來的最高善款紀錄。
 
今年的「萬眾同心公益金」節目將於本周六播出，籌得善款將撥捐公益金去年新成立的及時雨基金旗下「醫療援助基金」。長江集團將攜手李嘉誠基金會，第18度啟動長江捐款熱線「18282」，為 「公益金及時醫療援助基金」籌款。

你捐1元 長江集團捐2元

長江集團主席暨李嘉誠基金會副主席李澤鉅表示，在困境中若得到及時援助，往往會較易過渡難關，這是公益金及時雨基金的精神，亦是休團支持超過20年的原因，星期六晚致電長江捐款熱線認捐「公益金及時醫療援助基金」，「您捐1元，長江集團聯同李嘉誠基金會雙倍支持捐2元。」

香港公益金於2022/2023年度從撥款儲備中撥出5,000萬港元，成立「醫療援助基金」，並於2022年4月1日起運作，為期三年。首階段支援三個特定對象：需要進行家居腹膜透析（洗肚）腎病患者、16歲以下兒童及青少年糖尿病患者，以及來自貧困家庭受精神健康問題困擾的青少年。第二階段的援助亦已於2022年底推行，受惠對象為需要進行白內障手術貧困長者及輪椅使用者。

【ET財智Talk】環球股市升幅達1-2成 哪些股票市場最有潛力？哪些板塊將持續跑贏？安柏環球雷志海分析部署策略

ET財智Talk
【ET財智Talk】環球股市升幅達1-2成 哪些股票市場最有潛力？哪些板塊將持續跑贏？安柏環球雷志海分析部署策略　

相關文章：【李嘉誠】李嘉誠再完善家族財富規劃安排　調整系內公司股權分配　將長和及長實私人名義持股轉移至信託

相關文章：【長實1113】長江中心二期完成首宗預租　聯合能源租用高層半層單位、原先租哪裡？（第二版）

編輯：陳韻妍

開啟hket App，閱讀全文
港股 香港公益金 李嘉誠基金會 慈善活動 電視 李嘉誠 李澤鉅 香港
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【儲局官員】梅斯特：除非市場出現劇烈波動　否則沒有理由暫停加息

下一篇文章

【賈躍亭投資】法拉第未來：FF91將進入交付階段　另發布FF 91 2.0 Futurist Alliance　盤前曾抽升15%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股市況】MSCI季檢生效成交1710億　阿里U盤嘜高恒指僅跌361點（不斷更新）
【港股市況】MSCI季檢生效成交1710億　阿里U盤嘜高恒指僅跌361點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跳水238點　阿里美股低港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跳水238點　阿里美股低港2%（不斷更新）
【美股期貨】觀望債限投票結果　道指期貨跌97點、納指期貨跌0.1%（不斷更新）
【美股期貨】觀望債限投票結果　道指期貨跌97點、納指期貨跌0.1%（不斷更新）
【領展823業績】領展跌3.8%　全年分派減少10%至274.31仙、現價股息率約6厘　財務成本大增75%
【領展823業績】領展跌3.8%　全年分派減少10%至274.31仙、現價股息率約6厘　財務成本大增75%
【債務上限】法案通過規則委員會　眾議院將於香港時間周四朝8時半作最終投票　一文看清最新進展（不斷更新）
【債務上限】法案通過規則委員會　眾議院將於香港時間周四朝8時半作最終投票　一文看清最新進展（不斷更新）
【日圓走勢】日圓反彈至139.8　日本政府及央行周二傍晚緊急開會緊盯滙價對經濟影響
【日圓走勢】日圓反彈至139.8　日本政府及央行周二傍晚緊急開會緊盯滙價對經濟影響
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款