▲ 【慈善活動】長江集團周六第18度啟動「長江捐款熱線」 為公益金籌款

長江集團多年來以「長江捐款熱線」配對捐助公益金的年度電視籌款節目，過去兩年長江集團聯同李嘉誠基金會為「公益金及時抗疫基金」籌款，創下「長江捐款熱線」歷來的最高善款紀錄。



今年的「萬眾同心公益金」節目將於本周六播出，籌得善款將撥捐公益金去年新成立的及時雨基金旗下「醫療援助基金」。長江集團將攜手李嘉誠基金會，第18度啟動長江捐款熱線「18282」，為 「公益金及時醫療援助基金」籌款。

你捐1元 長江集團捐2元

長江集團主席暨李嘉誠基金會副主席李澤鉅表示，在困境中若得到及時援助，往往會較易過渡難關，這是公益金及時雨基金的精神，亦是休團支持超過20年的原因，星期六晚致電長江捐款熱線認捐「公益金及時醫療援助基金」，「您捐1元，長江集團聯同李嘉誠基金會雙倍支持捐2元。」



香港公益金於2022/2023年度從撥款儲備中撥出5,000萬港元，成立「醫療援助基金」，並於2022年4月1日起運作，為期三年。首階段支援三個特定對象：需要進行家居腹膜透析（洗肚）腎病患者、16歲以下兒童及青少年糖尿病患者，以及來自貧困家庭受精神健康問題困擾的青少年。第二階段的援助亦已於2022年底推行，受惠對象為需要進行白內障手術貧困長者及輪椅使用者。

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編輯：陳韻妍