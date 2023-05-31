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特朗普揚言倘當選總統 廢除美無證移民子女出生公民權

環球政治 17:00 2023/05/31

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美國前總統特朗普（Donald Trump）周二（30日）承諾，倘若他2024年再度當選美國總統，他將會廢除美國出生公民權，阻止非法移民的子女出生後自動成為美國公民。但外界質疑特朗普的言論違憲。

拜登前女助手逃至俄羅斯 曾指控拜登性騷擾 【下一頁】

特朗普於社交媒體斥責，出生公民權是對人們違反美國法律的獎勵，就有如一塊磁石吸引一大批非法移民越過邊境。

他承諾明年如成功再度入主白宮，他將於上任首日簽署一項行政命令廢除出生公民權，確保無證移民在美國所生子女，不會自動獲得美國公民身份。

美國於1868年通過憲法第14條修正案，該項修正案保障出生公民權，列明所有在美國出生或歸化及受管轄者均為美國公民。

阿諾舒華辛力加籲停用「氣候變化」 稱改用「污染」先有人關注 【下一頁】

美國前國家安全委員會發言人安東（Michael Anton）曾撰文，質疑無證移民在美所生子女與生俱來的公民身份，是源於對憲法第14條修正案本質上自相矛盾的誤解，指他們理應不受美國管轄。

特朗普主張廢除美國出生公民權，稱此為對法律的正確解釋。

不過美媒引述法律學者認為，管轄權要求僅涉及少數例外情況，包括外國外交官的子女，不能擴展至在美出生的移民子女。

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責任編輯：鄭錦玲

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