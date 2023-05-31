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【消費券】消費券助力 WeChat Pay HK上客　3年用戶增三成、商戶增五成

商業 17:33 2023/05/31

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政府派發消費券，不僅讓香港經濟復甦，也助長了電子支付的普及。騰訊金融科技副總裁洪丹毅表示，截至今年5月WeChat Pay HK的活躍用戶已超過500萬，相比2021年的385萬增長了三成，而香港合作商戶也增加了五成，達到15萬間。他坦言即使消費券結束也不擔心影響上客量，因為港人在日常生活中已愈來愈習慣使用電子支付消費，加上可用於跨境消費，相信成績會愈來愈好。

【消費券】WeChat Pay 加碼推出三大獎賞活動 最高可獲238元獎賞

洪丹毅指出，雖然500萬活躍用戶並不是全部都註冊了消費券，但疫情期間的三年，WeChat Pay HK的用戶人數確實有明顯增長。初派發時很多人用於大額消費，之後開始就見到比較多用於日常消費，如超級市場、藥房等，因此今年才會和長和系合作推出更多優惠。

他亦提到，明顯見到越來越多市民，使用消費券於交通和繳付各種帳單，尤其用於交通更是多了一倍：「消費券不只幫助了香港經濟，更帶動了香港的電子支付發展。」

跨境支付將是用戶增長動力新來源

問到若政府不再派發消費券，會否影響WeChat Pay HK的用戶增長，洪丹毅表示不擔心：「我不會說是結束，而是另一個開始。很多港人在這3年間已習慣了使用電子支付，通關後亦有很多港人北上消費，消費券打開了他們使用電子支付的習慣，在大灣區消費時能順暢地進行跨境消費。」

「例如澳門現在就有2萬合作商戶，不論中國還是香港旅客都能使用WeChat Pay支付，不用考慮是中國還是香港錢包。」他表示WeChat Pay HK下一個目標正是讓香港用戶能更順暢在中國使用，能像在澳門一樣不用考慮什麼錢包。

事實上在今年2月通關後，WeChat Pay HK在內地使用的人數和交易筆數，相比通關前就分別有16倍和10倍成長，因此他認為跨境支付將是WeChat Pay HK下一個用戶增長動力來源。

【消費券2023】WeChat Pay HK向消費券用戶派兩倍印花

本報記者：李智賢

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