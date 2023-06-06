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【網店物流小幫手@iM網欄】【倉庫運作最頭痛？】電商必知的3大倉庫管理貼士

名人薈萃 15:01 2023/06/06

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隨着電商市場愈來愈多元化，電商們都面臨各種重大挑戰，而如何有效地管理倉庫，可謂重中之中。面對著儲存空間、物流系統、員工安排和工作分配等問題，都足以令網店營運者十分頭痛。本文將分享3個倉庫管理貼士，助電商化解各種倉庫難題。

倉庫管理貼士之一：完善空間規劃

電商物流的程序十分複雜和耗時，包括入貨、揀貨、包裝、出貨等，電商可將倉庫劃分為不同的工作區域，並為每個區域配備專業人員和設備，確保每個物流步驟都能順暢進行，節省協調時間。此外，採用AGV自動導向車也能為倉庫節省空間。小型的AGV機器人可以輕鬆移動貨物，騰出空間放置更多貨架，提高倉庫的總容量。

倉庫管理貼士之二：專業倉庫環境

電商涵蓋了各種各樣的產品，從食品、化粧品、服裝，至家居用品不等。高質量和適宜的倉庫環境，是確保這些產品能安全妥善存放的關鍵。電商需遵循標準的物流操作程序，並具有嚴格的內部審核和安全要求，以確保倉庫環境和服務水平符合國際安全標準，如ISO:9000認證。此外，倉庫的貨架可使用不同大小的儲物格，以存放不同尺寸的產品。這不僅能最大化存儲空間，還可以針對不同貨物進行適當和有組織的儲存。

倉庫管理貼士之三：智慧物流系統

要優化電商倉庫管理，必須依靠全面和流暢的倉庫管理系統（WMS – Warehouse Management System）。通過實時的數據更新，所有物流單位都可以輕鬆追蹤重要的貨物狀態信息，從而實現無縫協作。利用系統化的管理和商品條碼掃描操作可以把錯誤最小化，提高準確性和效率。

此外，完整的物流系統亦可以為電商提供實時的貨物狀態信息。只需將倉庫訂單上傳到系統中，電商就可以立即收到通知，了解貨物是否已到倉庫。物流人員根據倉庫訂單數據和掃描商品條碼，確認每種產品的數量。驗收完成後，電商能透過系統看到已入庫的貨物數量，精確了解物流進度。

了解完以上3個倉庫管理秘訣後，若電商真的發現管理倉庫過程太困難，不妨考慮把倉儲、庫存管理、包裝和配送等工作外判給專業夥伴。這不但節省了電商的時間和精力，更能快速處理訂單，提高客戶滿意度。

作者_葉翠玲簡介
e+Solutions運用多年電商物流經驗，為初創、中小企業提供嶄新的一站式網店物流服務（包括存倉、管理存貨、執貨包裝及安排快遞），協助網店快速成長。在此分享最貼地的物流資訊和庫存管理技巧，解決所有網店店主的物流疑難。

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撰文 : 葉翠玲

欄名 : 網店物流小幫手

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