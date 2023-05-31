Nvidia加入市值1萬億美元「美國企業精英俱樂部」 價值在不到8個月裡增長兩倍

英偉達Nvidia（NVDA）周二（30日）短暫加入了市值1萬億美元的美國企業精英俱樂部，因為投資者們紛紛湧入，它已迅速成為AI熱潮中最大的贏家之一。

NVDA價值在不到8個月的時間裡增長了兩倍，反映出在生成性人工智能取得快速進展之後，人們對人工智能的興趣激增，生成性人工智能可以進行類似人類的對話，並製作從笑話到詩歌的所有內容。

自10月以來，Nvidia已經上漲了約200%，遠遠超過了大盤標普500指數的任何其他成員。漲勢推動其估值超過同行，但一些分析師表示，人工智能的繁榮意味著該股仍應更有價值。

股價周二收盤上漲3%，報401.11美元，在盤中交易中觸及1萬億美元的估值大關後，離這個水平僅有一線之隔。目前只有另外四家美國公司的估值超過1萬億美元，如蘋果（AAPL）、Alphabet （GOOGL）、Mircosoft（MSFT）和Amazon（AMZN）。



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CFRA Research分析師Angelo Zino認為Nvidia是這個星球上最重要的公司，因為這個時代正在迅速向更大的AI能力強調的時代轉變。

最新的飆升進一步推動了上周的反彈，該反彈是由收入預測啟動的，超過了華爾街的平均預期，超過了50%，一些分析師稱之為 「深不可測 」和 「宇宙論」。

最高的目標股價將該公司估值約為1.6萬億美元，與Google母公司Alphabet相當。

Nvidia的遠期市盈率（P/E）是股票估值的一個常見基準，為47.23。根據Refinitiv的數據，這一數字明顯高於同行高通（QCOM）和英特爾（INTC），也高於18.09的行業中值。

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編輯：張瑋婷