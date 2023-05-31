  • 31°C
香港時間 : 2023531日 (週三) 19:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【iM會客室】港股陷技術性熊市 何時博撈底才明智？

iMTV＋ 19:30 2023/05/31

分享：

分享：

iM會客室
【iM會客室】港股陷技術性熊市 何時博撈底才明智？

其他股評時段:

00:17    今日市況
20:36     (01211)   比亞迪股份
21:56     (01024)    快手
27:40     (01088)    中國神華
29:40     (00388)    香港交易所
33:38     (00762)    中國聯通
34:10     (00823)    領展房產基金
37:16     (01909)    火岩控股
40:00     (00175)    吉利汽車
                (00968)    信義光能
42:40     (02269)    藥明生物
43:26     (03690)    美團
47:27     (00941)    中國移動
49:10     (00008)    電訊盈科
50:39     (09999)    網易
51:53     (01299)    友邦保險

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

 

【請將 iMoney智富雜誌 專頁設定為 "搶先看/See First"】 https://imoney.hket.com/

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#iMoney網站: imoneymag.com

#iM名家股市評論: https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+

#iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : iM會客室

最新專欄文章 更多

【iM會客室】信心不足人幣軟 6絕月效應提前出現？
2023/05/24
【iM會客室】信心不足人幣軟 6絕月效應提前出現？
【iM會客室】港股試底19500 騰訊阿里能否轉乾坤？
2023/05/17
【iM會客室】港股試底19500 騰訊阿里能否轉乾坤？
【iM會客室】中特估強勢延續 捕捉下一板塊升浪
2023/05/10
【iM會客室】中特估強勢延續 捕捉下一板塊升浪
【iM會客室】成交勁縮靜待議息 滙豐業績難救港股？
2023/05/03
【iM會客室】成交勁縮靜待議息 滙豐業績難救港股？
【IM會客室】五窮月效應提前出現？黃金周概念股最新部署
2023/04/26
【IM會客室】五窮月效應提前出現？黃金周概念股最新部署
比亞迪 網易－S（09999） 汽車 香港交易及結算所有限公司 網易（美：NTES） 基金 領展 電訊 中國 經濟

上一篇文章

【2023消費券】八達通推迎新及轉會用戶獎賞　用手機八達通登記即賺100元增值額

下一篇文章

【小老闆生意經@iM網欄】618購物節將至 提防商店蠱惑「減價」現象
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

（附詳情）保誠首席贊助橡皮鴨二重暢 免費送1750張音樂節門票 有MC陳蕾 Dear Jane
（附詳情）保誠首席贊助橡皮鴨二重暢 免費送1750張音樂節門票 有MC陳蕾 Dear Jane
【理財個案】28歲仔月儲80%收入望盡早退休 專家用一個理由推翻
【理財個案】28歲仔月儲80%收入望盡早退休 專家用一個理由推翻
【玄人‧峰語@iM網欄】擇日產子 不能純以紫微斗數作依歸
【玄人‧峰語@iM網欄】擇日產子 不能純以紫微斗數作依歸
【裝修設計】600萬裝修西貢2000呎大宅 打造典雅輕奢宅邸
【裝修設計】600萬裝修西貢2000呎大宅 打造典雅輕奢宅邸
【裝修設計】120萬豪裝太古城千呎單位 鑽石廳重塑間隔改變空間運用
【裝修設計】120萬豪裝太古城千呎單位 鑽石廳重塑間隔改變空間運用
【裝修設計】120萬豪裝太古城千呎單位 鑽石廳重塑間隔改變空間運用
【裝修設計】120萬豪裝太古城千呎單位 鑽石廳重塑間隔改變空間運用
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款