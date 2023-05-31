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日本育兒福利預算料增至近2000億 望改善生育率

環球社會熱點 16:31 2023/05/31

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日本首相岸田文雄周三（31日）指示內閣官員，要求為3年改善出生率計劃中，把年度育兒福利的預算增加3.5萬億日圓（約1,961.49億港元）。

日本去年不足80萬嬰兒出生 人數按年跌逾5% 【下一頁】

經濟再生擔當大臣後藤茂之會見岸田文雄後透露，獲指示增加資金處理兒童貧窮及家暴問題，亦需加強支援殘疾及有長期醫療需求的兒童。

共同社引述消息人士報稱，2024年度政府預算中的兒童照顧開支由約3萬億日圓增至3.5萬億日圓。政府將發行債券募集資金，除非在2028財政年度時另有穩定資金來源。

岸田文雄長子被撤秘書官職務 首相官邸辦私人派對 【下一頁】

今年4月財政年度起，約4.8萬億日圓（約2,691.63億港元）預算將撥予新成立的處理兒童及家庭問題的部門。政府計劃，未來雙倍增加育兒政策預算。

據悉，政府預計周四（6月1日）公布初步育兒支援計劃。政府將在2028財政年度起改革預算，避免增加納稅人未來稅務負擔。有指計劃將成立一個由企業及其他個人資助的基金，為增加育兒政策開支籌措資金。

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責任編輯：吳漢培

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