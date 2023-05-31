▲ 【領展823業績】王國龍：本港零售市道復甦進度較預期緩慢、未返疫情前 利率料停在高位故併購更嚴謹

領展 （00823） 行政總裁王國龍認為，本港零售市道仍未反彈至疫情前的理想水平，復甦進度較預期緩慢，但現時大部分租客處於加租情況，因兩至三年期洽商的租金相對較低，故未來很大機會向上調整，對租金收入有正面影響，但領展仍會對小部分租客給予支持。

王國龍稱，自通關後，本港商場人流明顯增加，零售租金去年度已回復單位數增長，希望出租率提高後，可帶動租金收入再上升，相信未來6至12個月會逐步有更多旅客來港，可明顯帶動本港業務。

王國龍：有耐性自然找到好項目

領展去年度財務成本增加74.5%至17.54億元，王國龍預期，利率將會再「升多少少，然後在高位停留」，作為物業投資者，在利息成本方面的挑戰不少，因此領展在併購方面會較昔日更嚴謹，不會亂花錢，相信「有耐性自然找到好項目」。

首席財務總監黃國祥補充，全球通脹不是早前預期般的過渡性，目前歐美通脹介乎5%至9%，不排除未來還會再加息幾次，而領展去年度平均借貸成本約3%，新一財年約有41億元債務到期，若利率維持高企，預期明年利息開支約2.5億元。

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編輯：陳韻妍