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【餓「新」嘗啖＠iM網】大聚餐的快樂 陌生又熟悉的感受

名人薈萃 09:00 2023/06/03

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經歷了三年的抗疫，很多日常都不知不覺間潛移默化。像晚餐的時間自動推前，子夜十一點開始打道回府；像朋友間的聚會自動縮成小圈子遊戲，人數沒規定地總限在一圍以內……驀然回首，其實大家都被改變了！要來個二十多人的大聚餐，竟然成了興奮的節目。

場地？當然得容得下二十多人同枱吃飯，可以有地方閒聊，最好還能飯後K歌盡興。於是，佔地三萬八千呎的星薈館成了不二之選，剛好他們最近換了新菜，大伙兒興高采烈赴約。

甫入房，一邊放着張可坐二十多人的大圓桌，真的好大，大到沒有可能和對面的朋友閒談，更何況說悄悄話？中間圓盤自動旋轉，否則要推動它，還真得費點力氣。另一邊放着數張梳發和茶几，儼然就是一間豪宅的客飯聽，二十多人聚在一起，只覺熱鬧，沒有任何擠逼感。

這天菜式由首席創意廚師楊智明拍板，同時炮製涼菜冷盤，以及各式滬菜、川菜、淮揚菜和粵菜。看他年紀不大，可來頭不小，曾於多個烹飪比賽中屢獲殊榮，更連奪環球廚神兩站冠軍。在座對他的精巧刀工贊不絶口，尤其是那碗松茸菊花豆腐，簡直嘆為觀止，將豆腐切到如線般幼細輕柔，果真做到揚州刀工的「細如絲、勻如發，能穿針」，那團幼絲在黃金色的高湯蕩漾，有如一朵盛開的菊花，精緻得不忍心吃。另外一道出水芙蓉，同樣出色，將露笋切到有如朵花，拌以薑汁和果醋，清新養眼又開胃。

星薈十八斬亦相當出色。半透明的蟹膏嬌艷欲滴，以為是生醃，卻原來是煮得剛熟，再用生抽魚露等炮製，入口有韓式醬油蟹的感覺，肉質卻多了一份甜爽，那肥美黃膏似熟未熟，入口香甜細滑，對於怕吃生蟹的朋友，完全是進化版的韓式醬油蟹，食得開心又安心。值得一提的是，這十八斬的刀工，幾乎塊塊都入口有肉，不用費力拆蟹。

這裏的星薈西班牙乳豬是招牌菜之一，選用約兩公斤重的乳豬用焗爐烤，與傳統中式燒乳豬相比，入口肉質軟嫩滑且保留較多肉汁。此外，用齊菜鮮蝦冬荀做成的齊菜鮮蝦石榴果，亦是心之作，外層吹彈得破的晶瑩粉皮，一看到就知道好吃。

這晚還吃了雙色刴椒蟶子皇、廣東名菜牡丹玻璃蝦球、酒糟蒸野山巴丁魚、和牛禮盒、鮑魚撈麵等。大家酒酣耳熱，在座還有友人高歌助興。真的很久沒有試過這種大團聚的熱鬧與快樂。

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作者_莎連娜（柯景惇）簡介：

熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間，有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食，也有機會採訪過路邊小店的地道美食，從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望，嘗試人間不同的美食。

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撰文 : 莎連娜（柯景惇）

欄名 : 餓「新」嘗啖

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