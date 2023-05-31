【大行點睇】時富：澳門博彩業逐漸復甦 銀娛一年目標價60元

疫情期間, 澳門博彩業受到嚴重影響，但隨著今年中國國內旅遊的恢復，澳門博彩業亦逐漸復蘇，但行業仍面對相當挑戰。時富資產管理董事總經理黃偉棠表示，在眾多濠賭股內，可以關注銀河娛樂（00027）。

他指出，受疫情影響，銀娛博彩收入在2022年只錄得115億元，而建築材料和非博彩業務則維持輕微增長。隨著疫後復常，預計2023年整年博彩收入可回升至約352億元，而自由現金流亦能回復正數，達到全年70億元的目標。

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黃偉棠指出，根據折扣現金流（Discounted Cash Flow，DCF）模型預測，銀娛股價於未來12個月將超過每股60元。由於近期市場波幅較大，該股票亦受牽連，目前已跌至近六個月低位，建議投資者考慮作短期投資，於每股48元時買入，上望54港元左右。



若以未來九個月至一年來看，澳門濠賭業在中國旅遊市場的恢復和政府對非博彩收入的推動下，預計將實現長期的穩定盈利，銀娛中長綫可上望60元。

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記者：李兆明