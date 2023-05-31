【資料外洩】豐田汽車雲端設置錯誤　洩露亞洲及大洋洲部分國家客戶數據

▲ 豐田（Toyota）表示，亞洲和大洋洲的部份國家/地區客戶或面臨數據外洩的情況。

豐田汽車（Toyota）於5月中旬公布，逾200萬日本車主面臨車輛數據外洩風險。不到半個月時間，再表示由於雲端設置錯誤，亞洲（不包括日本）和大洋洲的部份國家/地區客戶的信息，在2016年10月至2023年5月期間被允許公開訪問。

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路透社報道指，豐田汽車今（31日）表示，亞洲和大洋洲的部份國家/地區客戶或面臨數據外洩的情況，當中包括：姓名、地址、電話號碼、電子郵件地址以及車輛識別和登記號碼。豐田坦言，相關情況是人為導致雲端設置錯誤，導致數據未有妥善處理。目前該企已實施了一個系統來監控雲配置。

另外，豐田也提到，已進行調查，暫時未有發現相關客戶資料未有被任何第三方複製或使用。而車輛位置和信用卡信息也不包括在是次事件中。

事實上，這並非豐田首次出現資料外洩的情況。在5月中豐田已表示，從2013年11月到今年4月中旬，約215萬日本用戶的車輛數據遭外洩。去年也曾被爆出，誤將存取金鑰上傳至GitHub，近30萬車主資料被公開。

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責任編輯：曾曉汶

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