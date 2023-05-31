【小老闆生意經@iM網欄】618購物節將至 提防商店蠱惑「減價」現象

近日財政司司長陳茂波公佈今年第二期消費券計劃詳情，原有登記人只要符合資格，即可最快於7月16日起領取第二期2,000元消費券金額；新登記人亦可於同日起分期領取。

第二期消費券有利暑假銷情

早前透過電子支付工具領取第一期3,000元的原有登記人，可於7月16日起領取餘下的2,000元金額；至於其他透過入境計劃來港居住或升學的人士則可領取1,000元。預計全港約有640萬可收獲全額消費券，另外有10萬人為可獲發半額消費券。而第二期消費券在今年暑假期間發放，對消費市場明顯有所提振作用。本地零售商家或可針對此提前部署購物優惠，以刺激銷情。

另一方面，一年一度「618購物節」就快到，電商平台京東及淘寶都趁住這個普天同慶的購物節推出優惠，吸引人們消費。618購物節最早是源自電商平台京東。6月18日為京東集團創立的日子。而在2009年，阿里巴巴的淘寶平台則開始雙11的購物節，看到阿里巴巴將雙11購物節辦得如此成功，京東便在2010年開始推出618購物節，且在市場上有不俗的反應。

或會先加價後打折

久而久之，6月18日便成為城中大大小小的商店推出優惠折扣的日子，至今更演變成為一年一度的「618購物節日」。隨6月18日快將到了，商家們應趁早推出消費折扣優惠，吸引人們前來消費。否則別的店都在打折扣時，只有你的沒有響應此購物盛事，感覺上便難以吸引人們主動前來消費。

說起打折扣，其實都是一種銷售的手段，折扣的多少，優惠的力度有多大，很多時候都是取決於商家原來對商品的定價。至於商品的定價，亦隨時可加可減。例如一件100元的衣服，在購物節前幾日把價格升至$150，而在購物節再減回$100；又或者在購物節推出折扣優惠，以打七折去看，即是105元，折扣後分分鐘會比之前的售價更貴亦說不定。筆者知道，此是商家們常見的銷售手段，他們會認為商品調價的舉動是正常不過的行為。而很多顧客在不知情的情況下，眼見減價或折扣的幅度大，便有一個錯覺覺得產品很吸引而去購買。

再看另一個例子，在現今網絡資訊泛濫的年代，出現「打手」已經不是新鮮的事。商店或會聘請「打手」寫一些好的評語，讚這間商店及產品吸引的地方，令其他買家看後會對此店增加信心，繼而去購買產品；或是聘請「打手」花時間去刷產品銷量，以致製造出某件產品銷情暢旺的假像。然而，商店的優惠折扣的銷售手段可以層出不窮，消費者在購物前應三思，否則便很容易墮入消費陷阱。

作者_Anna（馮文慧）簡介 前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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