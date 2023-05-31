慈母豪擲1050萬幫愛兒上車　購海堤灣畔海景三房戶

有慈母為幫助愛兒「上車」，斥逾千萬元購入東涌海堤灣畔的三房單位。中原地產曹嘉華說，海堤灣畔3座中層B室，實用面積845平方呎，三房套房間隔，享全海景，日前以1,050萬元易手，實用呎價約12,426元。

曹嘉華說，單位原叫價1,100萬元，經議價後，減價50萬元，以1,050萬元易手，又指買家為年青男士，獲慈母送贈物業助上車。

資料顯示，原業主於2003年1月以247.4萬元買入單位，持貨20年，現帳面獲利802.6萬元，物業期內升值3.2倍。

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