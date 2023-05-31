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啟德區5月錄約141宗租務　THE HENLEY一房1.95萬租出

股樓投資 17:11 2023/05/31

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中原地產施蒂文表示，啟德新區本月至今暫錄約141宗租務成交，其中THE HENLEY佔8宗，平均實用呎租約50元。THE HENLEY II 1座高層F室，實用面積381平方呎，採一房間隔，單位座向東北方，享開揚景致，最新以19500元租出，折合實用呎租51元。

據悉，業主於去年8月以約1005萬元一手購入單位，現成功租出，可享2.3厘租金回報。

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撰文 : 蔡子俊

THE HENLEY THE HENLEY II 啟德 中原地產 二手市場

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