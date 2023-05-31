啟德區5月錄約141宗租務　THE HENLEY一房1.95萬租出

中原地產施蒂文表示，啟德新區本月至今暫錄約141宗租務成交，其中THE HENLEY佔8宗，平均實用呎租約50元。THE HENLEY II 1座高層F室，實用面積381平方呎，採一房間隔，單位座向東北方，享開揚景致，最新以19500元租出，折合實用呎租51元。

據悉，業主於去年8月以約1005萬元一手購入單位，現成功租出，可享2.3厘租金回報。

延伸閲讀【多圖】NOVO LAND第2A期示範單位陪你睇 簡約悠然舒適家居【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

同場加映【青姐話】波動市 考理智

同場加映【溫股知新】港股未見起色 繼續專注業績

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機