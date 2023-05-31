Tesla CEO馬斯克訪華第二天會晤王文濤 前晚更與CATL CEO共進晚餐

Tesla（TSLA）首席執行官馬斯克Elon Musk在中國的第二天行程是拜訪中國的商務部和工業部。

周三上午，馬斯克在Tesla中國區公共事務主管Grace Tao和全球製造業主管Tom Zhu的陪同下離開酒店。在商務部，部長王文濤握手為馬斯克送行。他之後還訪問了工業和信息化部，其是對汽車行業進行監管的部門。

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市場矚目是次馬斯克訪華，原因是想看中國監管機構是否會批准Tesla的高級駕駛輔助功能的發布。而這些功能在美國是作為 「完全自動駕駛」軟件的一部分，每輛車售價15,000美元。

馬斯克第一天更會見了中國外交部長秦剛。根據消息來源和社交媒體上分享的照片，他還在周二晚上與中國電池巨頭、Tesla重要供應商CATL（300750）的董事長曾毓群共進晚餐。

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記者：張瑋婷