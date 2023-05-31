【高息股】香港電訊外遊和訪港漫遊收入 恢復至疫情前6成及5成水平

香港電訊(06823)執行主席李澤楷表示，通關後，流動電話漫遊服務生意額錄得顯著提升，外遊（Outbound）和訪港（Inbound）的漫遊收入分別回復至疫情前的６成和５成多水平，但仍未完全恢復。企業業務方面，由於集團擁有新的5G技術，通關後能協助企業在大灣區的發展和生意的需要。對於有線寬頻（01097）交還收費電視牌照，對集團的NowTV業務有否影響。李澤楷強調，NowTV絕對是香港電訊的主要業務，集團不會終止相關業務。NowTV在投資期至今，已搶佔本港收費電視市場最大的佔有率，隨著競爭對手退出市場以及旅遊業復甦，企業客戶如餐廳和酒店的生意有所增加，相信公司的市場份額能繼續上升。

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被問及集團有意前往大灣區發展，李澤楷指出，國內電訊業務由三家國營電訊商所壟斷，當中包括股東之一的中國聯通（00762），因此公司不能在國內營運核心電訊業務，但可為香港企業提供科技和數碼轉型方案，並一站式服務客戶位於國內的分公司，相關業務現時已初步取得良好發展，但暫時尚未佔集團總收入的大數字。

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