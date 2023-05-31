【電動車福音】Cornerstone GO 電動車充電站於領展 33 個停車場陸續啟用 全港首個「綠色運輸 先導計劃」

作為香港電動車充電解決方案供應商的企業基石科技 (Cornerstone Technologies)於去年正式成為領展資產管理有限公司(領展)其中一家電動車充電服務供應商，為領展旗下 33 個停車場安裝 Cornerstone GO 充電站。 公司為響應政府於 2021 年公布的《香港電動車普及化路線圖》，積極拓展及優化電動車充電網絡、科技及各服務設施配套，推動電動車普及化。

Cornerstone GO 位於領展 T Town South 停車場的電動車充電站昨日正式啟用，基石科技旗下的全新品 牌 Cornerstone BUSINESS 牽頭推出首個跨行業「綠色運輸 先導計劃」，匯聚行內領頭企業及商會， 包括領展、Lalamove 及香港的士小巴商總會，合力推動業界落實轉用商用電動車。

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為了引領企業商會邁向可持續發展，基石科技推出了全新品牌 Cornerstone BUSINESS，並牽頭推出首個跨行業「綠色運輸」計劃，旨在協助企業推行環保運輸方案，減少碳排放，實現可持續發展。該計劃包括為企業提供定制化的電動車充電解決方案，以及協助企業進行綠色運輸評估和規劃，以減少對環境的影響，同時提高運輸效率和成本效益。

此外，基石科技還積極拓展其海外業務，目前已在澳洲、新加坡、中國等地區開展業務，並計劃進一步擴大其國際市場佈局。基石科技在電動車充電領域的技術優勢和業務規模，使其成為香港及亞洲地區電動車充電行業的重要參與者之一。

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責任編輯：陳玉蓮