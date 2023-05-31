【公益金】「長江捐款熱線」周六為公益金籌款　市民捐1蚊、長江集團及李嘉誠基金會捐2蚊

長江集團已連續23年膺公益金三大最高籌款機構之一，其中，最為人熟知的是集團曾十七度啟動「長江捐款熱線」，以配對公衆捐款形式為公益金籌款。長江集團今宣布，將於本星期六（6月3日）晚上8時至11時，無綫電視翡翠台播放的「萬眾同心公益金」電視籌款節目中，再啟動長江捐款熱線「18282」，為 「公益金及時醫療援助基金」籌款。

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「長江捐款熱線」近年最成功的例子為，公益金於2020年成立及時雨基金旗下的「公益金及時抗疫基金」，以支援受新冠疫情影響生計的市民，當時長江集團隨即啟動「長江捐款熱線」，以一比一配對電話捐款為項目打響頭炮。之後兩年疫情未退，長江集團更特別聯同李嘉誠基金會雙倍配對公衆捐款，創下「長江捐款熱線」歷來的最高善款紀錄。

去年，公益金再創新猷，成立及時雨基金旗下的「醫療援助基金」，據香港公益金名譽副會長李業廣太平紳士指出：「香港市民對醫療服務有殷切的需求，公益金於2022年4月成立醫療援助基金，分階段為公營醫療未能涵蓋的病患者提供醫療支援。」

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長江集團主席暨李嘉誠基金會副主席李澤鉅表示 ：「 在困境中若得到及時援助，往往會較易過渡難關， 這是公益金及時雨基金的精神，亦是我們支持超過20年的原因。大家星期六晚致電長江捐款熱線認捐『 公益金及時醫療援助基金 』，您捐1蚊，長江集團聯同李嘉誠基金會雙倍支持捐2蚊！」

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