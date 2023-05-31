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【NVDA】英偉達CEO黃仁勳　由「問題少年」搖身一變、走上創業Nvidia萬億之路

Hot Talk 15:54 2023/05/31

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【NVDA】英偉達CEO黃仁勳　由「問題少年」搖身一變、走上創業Nvidia之路

英偉達（Nvidia， 美：NVDA）股價暴升，市值一度突破1萬億美元，成為全球首間破萬億元芯片公司，而身為CEO的黃仁勳，自然備受矚目。不過，原來黃仁勳並不一直是「好仔」，亦曾經是一名「問題少年」。

從小在台灣成長的黃仁勳，9歲時到了美國，與哥哥先送在華盛頓的舅舅家。由於經濟條件並不好，舅舅只好將他們先送到肯塔基州的鄉村寄宿學校，而那裡大部分學生都是所謂的「問題少年」。

曾是「問題少年」　偷東西吃、抽煙

黃仁勳表示，那所學校更像教養院，孩子隨身帶刀，還有人全身都是紋身，而他也因此沾染一些壞習慣，如會不顧安全爬牆上樹，偶爾偷東西吃，還學會抽煙。

幸好，兩年後黃仁勳父母也來到美國。自此，黃仁勳得以進入正規學校讀書，而他靠著強大的學習能力，成績非常優異，打兵兵球更有一手。

修讀電子專業　打下創辦英偉達基礎

後來，黃仁勳的興趣慢慢變得專一，表示自己更熱愛技術。高中聯考後進入俄勒岡州立大學，讀的是電子專業，畢業後進入了史丹福大學修讀碩士。黃仁勳在電氣方面的不斷鑽研，為他創辦英偉達打下堅實基礎。

畢業後，他加入AMD成為芯片設計師，令其個人技術得到提升，兩年後跳槽到LSI Logic，主打業務並不是CPU，而是傾向於芯片的圖形處理。期間，又從設計部門轉到銷售部門。他認為，這次變動從另一方面為創業打下基礎。

30歲生日首日英偉達上班　只為一個承諾

1992年底，曾和黃仁勳一起合作過的兩位夥伴，把他拉到英偉達的初創團隊。黃仁勳曾向太太保證，會在30歲前擁有自己的公司。為實踐承諾，他特意把在英偉達上班的第一天，定在他30歲生日的那一天。

由於黃仁勳要技術有技術，說管理懂管理，談銷售懂銷售，自自然然被推舉成為英偉達總裁兼CEO，一直至今。又有誰想到，當天的「問題少年」，會成為今日市值萬億美元企業的CEO？

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