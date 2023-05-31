日出康城首都兩房「筍價」660萬沽　樓價較高峰期低約一成

將軍澳日出康城首都6座有單位被揭違規拆主力牆，引起全城熱議。近日項目3座有移民盤以「筍價」易手，成交呎價僅約12,717元，比起屯門NOVO LAND第2A期首張價單折實平均呎價13,598元平。

美聯物業劉世華說，日出康城首都3座低層RB室，實用面積519平方呎，兩房間隔，原業主已移民海外，據悉最初開價720萬元，其後因應市況下調至680萬元，即吸引睇樓超過兩年的準買家洽購，終以660萬元易手，成交呎價僅約12,717元。代理續說，同類型單位近期成交價大約700萬元，所以是次成交價屬「筍價」，亦較高峰期低約一成。

資料顯示，原業主於2008年3月以385.2萬元購入上述單位，持貨超過15年，現帳面獲利274.8萬元，物業期內升值超過71%。

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