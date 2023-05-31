  • 32°C
香港時間 : 2023531日 (週三) 16:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【主力牆風波】屋宇署余寶美：大廈結構無危險　惟修復後都不能百分百回復之前狀況

理財智慧 15:51 2023/05/31

分享：

分享：

將軍澳日出康城首都一個單位裝修時，被人發現拆去主力牆，惹起社會關注。屋宇署長余寶美今日在電台節目中表示，「去修補一樣嘢，點會係百分百等於（主力牆）無穿之前的狀況」，表明即使完成修復，亦不可能回復如初，但會確保修復工程符合法例的標準。

同場加映：【溫股知新】港股未見起色 繼續專注業績

溫股知新
【溫股知新】港股未見起色 繼續專注業績

屋宇署已向業主發出命令，必須在15日內展開修復，30天內完成工程。對於坊間有說法指，今次拆除部分主力牆就如一張四腳枱少了一隻腳，余寶美回應指，希望公眾明白樓宇不似四腳枱，並非只有四條柱，而是有很多條柱，而今次是其中一條柱部分受影響。

她表示，初步評估樓宇整體結構無危險，呼籲居民毋須過分擔心。署方正與已註冊結構工程師商討修復方案，當工程師提交修復方案後，署方會盡快審批，相信不會費時太久。

【收息股】 滙豐研究：中國經濟復甦不均衡 關注優質收息股（附11隻推介股）【見下頁

    點擊圖片放大
    +11
    +10

余寶美昨日記者會上公布，已拆除部分的牆身佔單位6%，按整層計算則佔1％，她今日補充，相關數據只是希望提供額外資訊供公眾參考，並非指處於某個百分比就安全。

她又表示，署方已掌握涉事工程承建商的名稱，但因調本進行中，詳情不便透露。

同場加映：【青姐話】波動市 考理智

青姐話
【青姐話】波動市 考理智

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 陳楚琨

裝修設計 屋宇署 康城 THE LOHAS 首都 康城 日出康城 工程 將軍澳 經濟 香港

上一篇文章

日出康城首都兩房「筍價」660萬沽　樓價較高峰期低約一成

下一篇文章

【領展823】領展全年可分派總額63.11億 末期每基金單位分派118.8仙
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【裝修設計】120萬豪裝太古城千呎單位 鑽石廳重塑間隔改變空間運用
【裝修設計】120萬豪裝太古城千呎單位 鑽石廳重塑間隔改變空間運用
（附詳情）保誠首席贊助橡皮鴨二重暢 免費送1750張音樂節門票 有MC陳蕾 Dear Jane
（附詳情）保誠首席贊助橡皮鴨二重暢 免費送1750張音樂節門票 有MC陳蕾 Dear Jane
【理財個案】28歲仔月儲80%收入望盡早退休 專家用一個理由推翻
【理財個案】28歲仔月儲80%收入望盡早退休 專家用一個理由推翻
【裝修設計】600萬裝修西貢2000呎大宅 打造典雅輕奢宅邸
【裝修設計】600萬裝修西貢2000呎大宅 打造典雅輕奢宅邸
【裝修設計】120萬豪裝太古城千呎單位 鑽石廳重塑間隔改變空間運用
【裝修設計】120萬豪裝太古城千呎單位 鑽石廳重塑間隔改變空間運用
【玄人‧峰語@iM網欄】擇日產子 不能純以紫微斗數作依歸
【玄人‧峰語@iM網欄】擇日產子 不能純以紫微斗數作依歸
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款