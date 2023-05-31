【主力牆風波】屋宇署余寶美：大廈結構無危險　惟修復後都不能百分百回復之前狀況

將軍澳日出康城首都一個單位裝修時，被人發現拆去主力牆，惹起社會關注。屋宇署長余寶美今日在電台節目中表示，「去修補一樣嘢，點會係百分百等於（主力牆）無穿之前的狀況」，表明即使完成修復，亦不可能回復如初，但會確保修復工程符合法例的標準。

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屋宇署已向業主發出命令，必須在15日內展開修復，30天內完成工程。對於坊間有說法指，今次拆除部分主力牆就如一張四腳枱少了一隻腳，余寶美回應指，希望公眾明白樓宇不似四腳枱，並非只有四條柱，而是有很多條柱，而今次是其中一條柱部分受影響。

她表示，初步評估樓宇整體結構無危險，呼籲居民毋須過分擔心。署方正與已註冊結構工程師商討修復方案，當工程師提交修復方案後，署方會盡快審批，相信不會費時太久。

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余寶美昨日記者會上公布，已拆除部分的牆身佔單位6%，按整層計算則佔1％，她今日補充，相關數據只是希望提供額外資訊供公眾參考，並非指處於某個百分比就安全。

她又表示，署方已掌握涉事工程承建商的名稱，但因調本進行中，詳情不便透露。

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