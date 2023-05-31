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【香港電訊6823】李澤楷：出境漫遊回復至疫情前6成　大派定心丸「唔cut 」NowTV

股市 15:21 2023/05/31

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【香港電訊6823】李澤楷：出境漫遊回復至疫情前6成　大派定心丸「唔cut 」NowTV

香港電訊 （06823） 主席李澤楷在周年股東大會上表示，今年首季香港全面通關，以及消費復甦，營商氣氛改善，而個人流動通訊服務受惠旅遊業好轉，出境及入境漫遊數據出現良好增長，並回復至疫情前超過6成及5成水平。

有線寬頻 （01097） 6月起終止收費電視台有線電視，有股東關注香港電訊收費電視台NowTV未來去向，李澤楷大派定心丸，稱NowTV作為香港電訊主要業務，「我哋唔會停止」，李澤楷又稱，NowTV由投資期到現在，收費電視市佔率不斷上升至現時的首位，早前有對手退出收費電視，加上旅遊業反彈，相信NowTV商業用戶，例如飯店及餐廳等，市佔率繼續上升。

對於大灣區發展，李澤楷稱，現時內地電訊業由三家國企壟斷，香港電訊不能在內地提供核心電訊服務，但集團正向大灣區企業提供數碼轉型及一站式科技方案，而聯通 （00762） 為公司股東，日後會考慮展開更多合作，形容大灣區業務貢獻屬「好開始，但未係好大數字」。

李澤楷未有親身出席股東大會，他表示，今早出於緊慎考慮，曾做新冠快速測試，結果顯示為陽性，故決定以視象方式出席會議。

【ET財智Talk】環球股市升幅達1-2成 哪些股票市場最有潛力？哪些板塊將持續跑贏？安柏環球雷志海分析部署策略

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記者：李哲毅

 

香港電訊－SS（06823） 港股 5G 電視 電視台 有線電視 寬頻 李澤楷 有線寬頻（01097）
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