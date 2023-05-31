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【券商點睇】屬高成長性稀缺民營保險集團 首予陽光保險買入

股樓投資 18:46 2023/05/31

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東吳證券（香港）表示，陽光保險（06963）為高成長性的稀缺民營保險集團，並首予其「買入」評級。以業務分，該行認為陽光人壽銀保交穩規模，價值增長有韌性；陽光財險股本回報率（ROE）有潛力提升，保證險發展提升非車競爭力；陽光資管投資績效亦領先，管理結構多元。

 

【同場加映】溫股知新：港股未見起色 繼續專注業績

溫股知新
【溫股知新】港股未見起色 繼續專注業績

 

該行指出，陽光人壽新單增速具備相對優勢，得益於銀保交業務支撐新單基本盤，渠道貢獻不斷提升，同時期繳佔比提升助推整體新單實現逆勢增長，推動新業務價值（NBV）連續兩年實現正增長。

個險渠道則專注價值轉型，差異化經營策略和代理人制度推動匹配市場需求並提升隊伍產能。在堅持推動回歸保障本源下，公司近三年前五大產品由以分紅型為主逐漸過渡至以傳統壽險為主。後續關注公司個險渠道價值創造能力提升。

該行指，陽光財險處於行業第二梯隊，非車貢獻拉動保費增速，去年得益於賠付率下行，有望實現首次承保盈利。該行認為，公司ROE提升潛力主要來自承保盈利改善和投資槓桿的提升，有望從2021年的3.3%逐年提升至2025年達11.7%。

 

 

【延伸閱讀】大行報告：內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股），請按【見下頁

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車險方面，公司以車險生命表為抓手，持續提升定價能力。至於非車方面，保證險作為公司特色業務，近年來綜合成本率（COR）波動幅度較大，穩定性待後續提高。

該行預計公司2022-2025年歸母淨利潤分別為47.35億元、70.18億元、72.84億元以及83.07億元（人民幣，下同），採用分部估值法估值，2023年目標市值為661.77億元。陽光保險周三（31日）收報4.25元，升幅2.9%。

 

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記者：鄭昊彤

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買入 保險公司 陽光保險（06963） 港股 新業務價值

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