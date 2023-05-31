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【大行報告】高盛：市場未計入獲得市場份額能力 珍酒李渡目前估值水平吸引

股樓投資 16:59 2023/05/31

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高盛表示，市場對珍酒李渡（06979）醬香分部需求及渠道庫存的擔憂已壓抑了估值，但並未將公司獲得市場份額的能力計進價內，認為其目前估值水平吸引，首予其「買入」評級，目標價16.1元。珍酒李渡周三（31日）收報7.15元，升幅0.3%。

 

【同場加映】溫股知新：港股未見起色 繼續專注業績

溫股知新
【溫股知新】港股未見起色 繼續專注業績

該行指出，作為中國領先的烈酒公司，珍酒李渡提供全方位不同香型的烈酒產品及定價，預計公司會受益於國內擴張和市場份額的持續增長，收入在2022-2025年年復合增長率達22%，經常性盈利則或複合增長32%，而毛利率擴張和銷售及行政開支的節省也是推動利潤率擴張的潛力。

 

【延伸閱讀】收息股：中國經濟復甦不均衡 滙豐關注優質收息股（附11隻推介股），請按【見下頁

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該行對其2023-2025各年收入預測分別為71.01億、87.61億及106.47億元，經常性盈利預測則分別為15.99億、20.94億及27.48億元。

 

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記者：鄭昊彤

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買入 目標價 港股 珍酒李渡（06979） 大行報告

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