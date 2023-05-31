【大行報告】高盛：市場未計入獲得市場份額能力 珍酒李渡目前估值水平吸引

高盛表示，市場對珍酒李渡（06979）醬香分部需求及渠道庫存的擔憂已壓抑了估值，但並未將公司獲得市場份額的能力計進價內，認為其目前估值水平吸引，首予其「買入」評級，目標價16.1元。珍酒李渡 周三（31日）收報7.15元，升幅0.3%。

【同場加映】溫股知新：港股未見起色 繼續專注業績

該行指出，作為中國領先的烈酒公司，珍酒李渡提供全方位不同香型的烈酒產品及定價，預計公司會受益於國內擴張和市場份額的持續增長，收入在2022-2025年年復合增長率達22%，經常性盈利則或複合增長32%，而毛利率擴張和銷售及行政開支的節省也是推動利潤率擴張的潛力。

【延伸閱讀】收息股：中國經濟復甦不均衡 滙豐關注優質收息股（附11隻推介股），請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

該行對其2023-2025各年收入預測分別為71.01億、87.61億及106.47億元，經常性盈利預測則分別為15.99億、20.94億及27.48億元。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭昊彤