【油股】紐約期油穿70美元關口 三桶油齊下挫

國際油價普遍下跌，紐約期油假期後周二（30日）開市，至收市跌4.42%，每桶報69.46美元；倫敦布蘭特期油收市亦挫4.43%，每桶報73.54美元。港股三桶油受累下周三（31日）股價下挫，跌幅由3.1%至5.4%。

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中石油（00857）收報5.06元，跌5.4%；中海石（00883）11.78元，跌幅4.2%；中石化（00386）4.93元，跌3.1%。另外油服股同日亦向下，中石化油服（01033）及中海油田服務（02883）收市各跌約1.8%。





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受市場關注美國債務上限問題，以及石油出口國組織及其盟友（OPEC+）會議前的不安要素影響，國際油價下滑逾4%。

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記者：鄭昊彤