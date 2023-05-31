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【油股】紐約期油穿70美元關口 三桶油齊下挫

股樓投資 16:29 2023/05/31

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國際油價普遍下跌，紐約期油假期後周二（30日）開市，至收市跌4.42%，每桶報69.46美元；倫敦布蘭特期油收市亦挫4.43%，每桶報73.54美元。港股三桶油受累下周三（31日）股價下挫，跌幅由3.1%至5.4%。

 

【同場加映】溫股知新：港股未見起色 繼續專注業績

溫股知新
【溫股知新】港股未見起色 繼續專注業績

中石油（00857）收報5.06元，跌5.4%；中海石（00883）11.78元，跌幅4.2%；中石化（00386）4.93元，跌3.1%。另外油服股同日亦向下，中石化油服（01033）及中海油田服務（02883）收市各跌約1.8%。


 

【延伸閱讀】大行點睇：一文看清大行予阿里巴巴 最新評級和目標價，請按【見下頁

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受市場關注美國債務上限問題，以及石油出口國組織及其盟友（OPEC+）會議前的不安要素影響，國際油價下滑逾4%。

 

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記者：鄭昊彤

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