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【領展823】領展全年可分派總額63.11億 末期每基金單位分派118.8仙

股樓投資 15:02 2023/05/31

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領展房產基金（00823）公布，截至今年3月底止，全年可分派總額為63.11億元，按年跌1.7%，末期每基金單位分派118.8仙，按年跌18.7%，連同中期每基金單位分派155.51仙，全年每基金單位分派減少10.3%至274.31仙。

【同場加映】溫股知新：港股未見起色 繼續專注業績

溫股知新
【溫股知新】港股未見起色 繼續專注業績

期內，收益及物業收入淨額分別按年增加5.4%及4.8%，至122.34億元及91.98億元，主要由於香港市場表現改善，及授予租戶的租金寬減減少，惟被內地市場因新冠毒病限制措施導致表現疲弱所抵消。

【延伸閱讀】大行報告：內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股），請按【見下頁

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投資物業組合的估值升至2374.69億元，主要由於177.91億元資產收購及93.67億元公平值收益，惟部分被外幣貶值31.31億元所抵銷。於今年3月完成籌集188億元的五供一供股後，基金單位持有人應佔資產淨值增加16.1%至1889億元。領展股價跟隨大市下滑，曾低見1個月低位44.35元，截至3時01分，報45.2元，挫4.44%，成交金額4.65億元。

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撰文 : 袁國守

領展房產基金（00823） 港股

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同區租客料加息周期將結束　1490萬買御花園洋房　原業主6年帳蝕53萬
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