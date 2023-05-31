【Microsoft AI】Microsoft Teams增智能回顧功能　AI整理重點兼提出方案

▲ Microsoft則在較早前推出Microsoft Teams進階版供用戶付費訂閱，以AI支援會議進行。而程式近日新增了智能回顧功能，為用戶帶來更清晰會議體驗。

人工智能（AI）普及以來，各大科企均在旗下產品中加入AI技術，協助用戶處理不同事頂。Microsoft則在較早前推出Microsoft Teams進階版供用戶付費訂閱，以AI支援會議進行。而程式近日新增了智能回顧功能，為用戶帶來更清晰會議體驗。

智能回顧功能利用AI為用戶提供會議的全面概覽，當中包含AI生成筆記和AI生成任務。AI生成筆記由GPT驅動，自動生成會議重點。而AI生成任務則是由AI向用戶建議會議後需處理的項目，減輕用戶後續工作負擔。

另外，進階版更新後，亦會向用戶提供個人化時間線。功能會將用戶導航到和他們有關的音頻部分，並顯示何時其名字被提及，何時進行了屏幕共享以及用戶何時加入及離開會議，而用戶亦只能看到和自己有關的時間線。除此之外，程式亦有講者時間線，功能會顯示會議上的發言資訊，如人物及時間，並允許用戶轉跳到特定發言時間點。

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自動生成會議章節 歐盟用戶8月才用到

智能回顧亦會自動生成會議章節，將其劃分成多個部分，用戶能選擇相關內容進行回顧。功能也為會議生成主題，用戶能隨時轉跳到相關話題。

智能回顧選項設在Microsoft Teams日曆及聊天空間裏。新功能已正式推出，惟8月才支援歐盟地區。

責任編輯：歐朗欣

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