金磚國家領袖獲南非外交豁免權 普京出席峰會與否仍有變數

南非8月舉行金磚五國集團（BRICS）峰會，南非宣布向所有出席的領袖授予外交豁免權，但未必可凌駕國際刑事法院（ICC）發出的拘捕令行動。不過俄羅斯宣布適度參與峰會，總統普京（Vladimir Putin）出席與否仍有變數。

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ICC今年3月指控俄軍涉嫌在烏克蘭拐帶兒童，屬干犯戰爭罪，並向普京發出拘捕令。南非作為ICC成員國，有義務執行拘捕令。

南非外交部周二（30日）宣布，該國為出席BRICS峰會的領袖提供外交豁免權，是為在南非舉行的所有國際會議和首腦會議所作的標準豁免。

當局強調豁免權適用於會議而非特定人士，為保護會議及與會者在會議期間不受東道國管轄。

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南非官員更指，外交豁免權或無法凌駕ICC的拘捕令。

英媒《衛報》報道，南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）今年4月任命委員會，負責研究普京到南非出席BRICS峰會的法律爭議。

有指委員會積極研究《國際刑事法院羅馬規約》的措辭，希望尋找漏洞，讓普京順利出席峰會且無需遭到南非拘捕。

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責任編輯：鄭錦玲