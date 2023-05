外國男發短訊抱怨飛機坐「龐大黑人女性」旁邊 被鬧種族歧視

內容創作者Taila Rouse日前在社交平台TikTok上載影片,內容講述本周乘搭飛機時的經歷。她稱發現身邊的男子發短訊向家人抱怨,指需要坐在一個體型巨大的黑人女子身邊。她當場指摘男子種族歧視,涉事男子其後向她道歉。

Taila Rouse指,當時從美屬波多黎各(Puerto Rico)飛往佐治亞州首府亞特蘭大(Atlanta)航班上。她更直接在影片中用文字指,內容是選擇在航班上和坐在身邊的種族主義者當面對質的經過。