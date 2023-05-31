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外國男發短訊抱怨飛機坐「龐大黑人女性」旁邊 被鬧種族歧視

環球社會熱點 16:06 2023/05/31

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內容創作者Taila Rouse日前在社交平台TikTok上載影片，內容講述本周乘搭飛機時的經歷。她稱發現身邊的男子發短訊向家人抱怨，指需要坐在一個體型巨大的黑人女子身邊。她當場指摘男子種族歧視，涉事男子其後向她道歉。

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Taila Rouse指，當時從美屬波多黎各（Puerto Rico）飛往佐治亞州首府亞特蘭大（Atlanta）航班上。她更直接在影片中用文字指，內容是選擇在航班上和坐在身邊的種族主義者當面對質的經過。

Taila Rouse並未展示身邊男子樣貌，她直接向身邊的男子表示，原本無打算講任何說話，但最終決定令對方同樣體會到不舒服的感覺。她指自己看到對方的短訊內容，認為對方行為十分嘔心（disgusting）。

涉事男子隨即詢問短訊內容，Taila Rouse回應指對方心知肚明，但自己不會講出口，因為並非在場所有人都需要得悉內容，但自己希望對方知道，她決定十分嘔心。Taila Rouse最後再詢問男子，是否應該有所回應。

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男子並未出聲，Taila Rouse於是講出短訊內容，指對方於短訊中指航空公司應提高價格，將部分人士清理出去（weeding people out）。男子隨即道歉，但Taila Rouse未有接受，指他不必向自己道歉，他道歉亦只因自己看到短訊內容。

Taila Rouse其後透露，她在決定開聲前猶豫多時，但自己的確感到十分憤怒。

有網民稱讚Taila Rouse，指明白即刻採取行動好難，但她做到，為她感到驕傲。亦有網民詢問，男子在剩餘時間是否曾嘗試換位。Taila Rouse回應指，兩人在剩餘的4小時亦一直坐在一起，但男子全程背對她。

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責任編輯：李俊儀

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