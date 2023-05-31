同區租客料加息周期將結束　1490萬買御花園洋房　原業主6年帳蝕53萬

中原地產陳沛堯表示，西貢御花園單號屋，洋房實用面積1,234平方呎，採三房套房間隔，擁花園及私人車庫，最初開價1,580萬元，買賣雙方議價兩星期議價後，最終累減90萬元或6%，以1,490萬元沽出，折合實用呎價12,075元。

陳沛堯指，新買家為同區租客，有見加息周期即將見頂，決定重新入市，鍾情屋苑位置方便且擁會所配套，洋房間隔亦實用，決定購入作新居。據了解，原業主於2017年3月以1,543萬元購入洋房，持貨6年，現易手帳面需蝕讓53萬元離場。

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