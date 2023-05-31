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【吉利175】吉利跌近2%　否認計劃打入泰國電動車市場

股市 14:49 2023/05/31

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【吉利175】吉利否認計劃打入泰國電動車市場

據《路透》引述消息人士報道，吉利 （00175） 正打算打入泰國電動車市場，並正衡量進入汽車及當地生產方案。可是，消息卻遭到公司代表否認。

吉利現跌1.6%，報9.09元。

消息人士指，吉利欲打入泰國為早期商談階段，考慮因素包括是否在泰國銷售入門級電動車，以及其新品牌Radar的電動皮卡。不過，吉利公司代表則回應指，吉利沒有上述計劃，也拒絕提供有關在該國投資的任何談判的細節。

與此同時，一位消息人士表示，由於吉利將工作層面的自主權授予幾何和雷達汽車等品牌層面的運營團隊，因此與吉利的討論變得更加複雜。

對於在泰國建廠，消息人士認為公司必須決定將哪種車型帶到泰國，因為泰國會為電動車提供一些補貼，而前提是汽車製造商承諾在幾年內將汽車和零部件的生產帶到當地。

早在4月份的中國路演期間，泰國投資委員會秘書長 Narit Therdsteerasukdi表示，泰國投資委員會與包括吉利在內的五家主要中國電動汽車製造商進行了討論，並指所有人都對泰國發展區域電動汽車生產基地和一體化電動汽車供應鏈的政策表示了濃厚的興趣。

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編輯：姚卓然

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