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Uber Eats料用AI機械人送外賣 2026全美大城市推行（有片）

環球社會熱點 14:32 2023/05/31

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美國機械人公司Serve周二（30日）宣布，將在2026年起與外賣平台Uber Eats推出，人工智能（AI）機械人送外賣服務，範圍涵蓋美國多個大城市。

科技專家聯署警告 AI使人類滅絕風險等同核戰 【下一頁】

Serve指2,000部自動駕駛外賣機械人將在2026年起，在美國各大城市投入服務。機械人負重最高達50磅，單次送貨移動距離最多為約40公里。公司指距離已足夠滿足全日業務。

指定用戶屆時透過Uber Eats落單，可選擇由Serve外賣機械人送貨，完成無接觸外賣服務。機械人抵達後會停泊在門前，由客戶輸入發送送的密碼領取外賣。

    點擊圖片放大
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網瘋傳美國防部大樓爆炸圖 證由AI生成 釀股市波動 【下一頁】

Serve自2021年起與Uber Eats合作，研發自動駕駛外賣機械人服務。據悉，行人路版外賣機械人已在加州開始測試。自2022年測試開始後，Serve機械人外賣服務按月有超過30%增長，至今已吸引洛杉磯逾200間餐廳參與。

Serve行政總裁 Ali Kashani表示，與Uber Eats合作是機械人大型商業化應用或全動化外送的重大一步。

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責任編輯：吳漢培

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