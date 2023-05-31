▲ 【瑞信危機】瑞信據報放棄於中國建立本地銀行計劃 避免與瑞銀監管衝突

據路透引述消息人士報道，瑞信放棄在中國設立本地註冊銀行計劃，避免因與瑞銀合併而引發的潛在監管衝突。

瑞信在過去幾年一直計劃在中國設立一家全資擁有的本地銀行，允許其建立自己的分支網絡以吸收存款並擴大在岸的財富管理業務，從而提高其在中國的影響力。

然而， 經過多年的投資和準備， 兩位消息人士稱，瑞信現在決定放棄申請牌照以設立本地註冊銀行的計劃。 箇中原因是，瑞銀正在收購瑞信，瑞銀已經在中國擁有一家本地註冊銀行。而 在中國，一家金融實體只能申請並獲得一份此類牌照。

瑞信和瑞銀拒絕置評。 中國銀行業監管機構國家金融監督管理總局沒有立即回應置評請求。

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編輯：姚卓然