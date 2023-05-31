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拜登前女助手逃至俄羅斯 曾指控拜登性騷擾

環球社會熱點 14:00 2023/05/31

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美國總統拜登（Joe Biden）2020年角逐總統大選時，遭任職特拉華州參議員期間的女助手雷丁（Tara Reade）指控性騷擾。雷丁周二（30日）宣布，她已逃亡至俄羅斯。

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雷丁現年59歲，她周二接受俄羅斯衛星通訊社(Sputnik)訪問，聲稱她因指控拜登而遭受威脅，但其餘民主黨人及倡議團體卻無視她的困境。

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她坦言要逃至俄羅斯十分困難，但自己不想被囚禁或被殺。她形容步出飛機來到俄羅斯時，她感到安全、被傾聽和受人尊重。

雷丁表示仍會保留美國公民身份，但她指俄羅斯正為美國及歐洲人提供避風港，懇請俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）授予她俄羅斯公民身份。

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雷丁又形容俄羅斯人為其俄羅斯兄弟姊妹，批評美國精英採取咄咄逼人的立場，她為此感到很抱歉。她聲稱大多數美國公民想和俄羅斯人成為朋友 ，希望雙方能再次團結起來。

雷丁於1993年擔任拜登助手，聲稱拜登任職特拉華州參議員期間，曾於參院走廊一邊親吻她，一邊撫摸她，並問她是否想跟他去「別的地方」。

不過拜登當年一再否認雷丁的性騷擾指控。

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責任編輯：鄭錦玲

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