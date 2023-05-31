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【摩通CEO】戴蒙訪華稱：摩通在中國好壞時刻都願留下　透露有意投身美國政壇？

宏觀解讀 13:50 2023/05/31

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【摩通CEO】戴蒙訪華稱：摩通在中國好壞時刻都願留下　透露有意投身美國政壇？

美國大型企業CEO連環出訪中國，美國最大銀行摩根大通（美：JPM）行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）事隔4年首度到訪內地。中國近年啟動多輪監管浪潮、與美國關係緊張，摩通與此同時獲得多項在華經營牌照，戴蒙回應外電提問時稱，摩通在全球做生意，在哪裡經營就是該處的公民，「有好時間、有壞時間，但我們不傾向離開」。

戴蒙在上海參與摩通中國峰會活動，期間會見政治局委員、上海市委書記陳吉寧。

戴蒙不認同中國和西方會脫鈎

他接受彭博訪問時表示，中美間或有減少貿易，但不認同西方和中國會脫鈎。他認為美國高級官員都表態不希望脫鈎而是降低風險，但國家安全議題凌駕一切，令情況更為複雜。

戴蒙續稱，中國近年一連串監管行動有出於好的原因，也有些可能未必，但承認愈多不確定性會影響投資信心，而中國正面對自身的難題，如年輕人失業率高得可怕。

據中國國家統計局資料，4月份16至24歲青年調查失業率達20.4%的紀錄高位。

戴蒙：或在不同位置服務國家

在其他議題上，戴蒙對美國快將可調高債務上限感樂觀，而聯儲局可能需要再加息多一點點。

現年67歲的戴蒙出任摩通CEO近18年，他在訪問中透露：「我很愛我的國家，可能有一天我會在不同位置服務國家，但我也喜愛現在的工作，摩通亦正幫助美國人以至世界各國客戶。」

戴蒙以往都多次被傳是參選美國大選的人選之一，據公開資料，戴蒙曾稱自己「勉強算是一個民主黨人（barely a Democrat）」。

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編輯：麥德銘

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