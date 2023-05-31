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【收購合併】致同：首季本地上市公司交易減少25%　料SPAC併購項目下半年現進展

股市 15:42 2023/05/31

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【收購合併】致同：首季本地上市公司交易減少25%　料SPAC併購項目下半年現進展

會計師事務所致同（香港）公布，首季香港上市公司買賣協議宗數按年下跌25%至39宗，包括出售協議宗數下跌44%至18宗，收購協議宗數則上升5%至21宗。致同中國法證調查服務主管合夥人湯飈對交易市場下半年表現 「審慎樂觀」，交易將現輕微反彈，相信內地消費復甦及美息見頂，有助穩定企業融資成本及公司估值。

全年表現方面，致同預期宗數則較去年少，歸因環球疫情持續令市場受挑戰、息口高企、內地資本管控、內房銷售低迷、中美關係緊張以及俄烏戰爭未明，以致買賣雙方均較謹慎。

料SPAC下半年有進展

特殊收購目的公司（SPAC）方面，由於已上市的SPAC需於2年內進行併購計劃，湯飈料今年下半年至明年初將有進展。致同認為科技相關行業吸引投資者，包括人工智能範疇，將創造更多買賣協議交易。

以地區劃分，最熱門業務買賣地區為珠江及長江三角洲，內地、香港及澳門三地被收購及出售業務佔86%及91%，當中包括食品加工、資訊科技、工業、公用事業以及石油等行業。

【ET財智Talk】環球股市升幅達1-2成 哪些股票市場最有潛力？哪些板塊將持續跑贏？安柏環球雷志海分析部署策略

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