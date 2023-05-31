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【AI App】族譜公司推AI App　提供上色＋修復舊照功能

科技 13:18 2023/05/31

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以色列族譜、家族史及DNA檢測公司MyHeritage跟上人工智能（AI）潮流，推出全新照片修復應用程式Reimage，功能包括着色及較正等，為舊照片重添生氣。

科技日新月異，相片編輯器的操作方法亦愈趨簡單方便。以色列族譜、家族史及DNA檢測公司MyHeritage跟上人工智能（AI）潮流，推出全新照片修復應用程式Reimage，功能包括着色及較正等，為舊照片重添生氣。

用戶需拍攝相冊內的照片或從裝置內選取相片上傳到Reimage，程式便會自行識別照片並進行裁剪，再將其保存成獨立圖像。在掃描照片後，用戶更可添加詳細訊息，如姓名和日期等，方便日後查找。

【AI爭議】350名AI企業領袖及專家聯署警告　AI威脅人類存亡

    點擊圖片放大
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【Twitter功能】Twitter新功能為誤導照片加備註　打擊AI生成假相

Reimage的內置功能分為照片增強工具和動畫。照片增強工具由DeOldify授權獨家技術，當中包括修復褪色照片和刮痕，以及提高相片像素。MyHeritage自2020年初推出着色技術，但Reimage強調的是「色彩還原」，根據原來的顏色進行恢復。技術經數百萬張真實照片訓練，惟未能100%呈現準確色彩。MyHeritage發言人指，過程中不會猜測任何顏色，並能銳化照片。

而動畫功能則由MyHeritage和D-ID共同研發的Deep Nostalgia驅動。技術在2021年首次亮相，讓相片中的人物能作出動作，其後更允許用戶在動畫照片中添加旁白。

MyHeirtage表示會為AI處理照片加上水印，確保透明度和對原本內容的尊重。Reimage支援Android及iOS，用戶可免費下載，若要解鎖更多功能，每月費用為7.99美元（約63港元），年費為49.99美元（約392港元）。程式暫時提供11種語言，包括英語、法語及西班牙語等。

責任編輯：歐朗欣

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