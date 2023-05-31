【救人科技】警務處夥奧泰爾科技研新方案　Signal Radar助提升搜救能力

▲ 香港警方去年曾展示智能搜救裝備「3R」，包括R-Map + R-Watch + R-Cam（見圖）。今（31日）進一步公布其夥拍科企奧泰爾科技（Altai Technologies）研發的新技術方案，同樣有助提升搜救效率。

早年疫情帶起不少市民到戶外行山的興趣，惟行山意外亦有明顯上升。為提升搜救效率，香港警務處及香港科技園園區公司奧泰爾科技（Altai Technologies）早前合作研發創新科技方案Signal Radar，幫助救援隊伍在偏遠和複雜的地形，以及在未有網絡覆蓋的情況下，鎖定求救者的位置，加快緊急救援服務流程。

▲ 左起：奧泰爾科技業務發展副總裁梁舜凱、香港警務處資訊系統部高級警司莫俊傑、 香港科技園公司策略夥伴總監柯志成。（林宇翔攝）

無網絡覆蓋 最快幾分鐘內定位

以往進行搜救工作，可能出現求救者「未必講到自己位置」甚或在無電訊網絡覆蓋環境下，導致搜救困難程度大增。香港警務處資訊系統部高級警司莫俊傑指，過往技術只能告知該求救者「可能在幾多公厘範圍以內，之後就要靠自己搵。」並且需要建立臨時基站助提供手機網絡，過程中可能需要跨部門動員逾100人以上，需時亦可能長達一星期以上。利用新技術方案後，即使求救者身處密林、海邊，手機無網絡覆蓋，也可以在半小時內，快至幾分鐘內偵測到位置。

求救者手機必需要開機

是次合作的奧泰爾科技（Altai Technologies）為運營級WiFi產品及技術提供商，莫俊傑解釋，Signal Radar專利技術方案當中主要利用長距WiFi及smart maintenance智能技術來計算及偵測定位。對比現時市面同類技術，該方案可以配合警務處預期在今年底推出的手機應用程式HKSOS使用，並在有需要時直接連繫999報案中心救助。惟需要注意的是，用戶手機必需要在開機情況下，才可偵測。

▲ 香港科技園公司策略夥伴總監柯志成形容，HKSOS為「安心行山」App。是次為園區公司首度與公營機構合作開發搜救科技，期望之後繼續將其應用層面拓至其他政府部門，助力進行搜救工作。（林宇翔攝）

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曾於西貢「結界」測試

他補充，在過去6個月內，團隊亦曾於傳聞有「結界」的西貢以及密林環境等進行測試。期望未來在搜救時，加快找到定位，再配合搭載了Signal Radar技術的無人機、智能手錶等裝置協助，盡快在黃金72小時內完成搜救行動。如果求助者在失去意識的狀態下，便要靠無人機等裝置「埋身」搜尋。

在操作方面，莫俊傑解說，用戶下載HKSOS App並經過驗證電話號碼之後即可使用有關功能，以及可輸入緊急聯絡人資料。求助者、緊急聯絡人，以及程式偵測到用戶在行山或進行極限運動地點停留時間有異常，可能有潛在危險的話，就會觸發SOS機制，連繫警方救助。

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記者：張寶燕

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